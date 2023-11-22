В Днепре курьер Bolt Food врезался в дорожный знак: его госпитализировали в больницу

Там курьер службы Bolt Food врезался в дорожный знак.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что парень ехал на велосипеде по тротуару, он не заметил металлическую перекладину на знаке и врезался в нее.
На место вызвали скорую. Курьера госпитализировали в больницу с рассеченным лицом.
Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре двое мужчин избили курьера Bolt Food: хотели забрать сумку и скутер.
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