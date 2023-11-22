В Днепре курьер Bolt Food врезался в дорожный знак: его госпитализировали в больницу

Вчера, 21 ноября, в Днепре на улице Князя Владимира Великого произошел неприятный случай.

Там курьер службы Bolt Food врезался в дорожный знак.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что парень ехал на велосипеде по тротуару, он не заметил металлическую перекладину на знаке и врезался в нее.

На место вызвали скорую. Курьера госпитализировали в больницу с рассеченным лицом.

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре двое мужчин избили курьера Bolt Food: хотели забрать сумку и скутер.

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