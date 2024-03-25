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У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами

Сьогодні 12:04
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Чолов'яги, які вкрали кабель, намагалися сховатися від патрульних за деревами.

Новости Днепра про У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами

Як повідомили у патрульній поліції, у ніч на 24 березня інспектори затримали ймовірних крадіїв кабелю.

Під час комендантської патрульний екіпаж помітив на вулиці Ярослава Мудрого двох невідомих, які тягнули за собою комунікаційний кабель.  Побачивши поліціянтів, чоловіки намагалися сховатися від них за деревами. Однак схованка виявилася поганою, тому крадіїв наздогнали та зупинили.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила кабель. Громадян доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обстави

Нагадаємо, у Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про “вбивство”, якого не було.

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