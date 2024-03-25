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В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями

Сегодня 12:04
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Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.

Новости Днепра про В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями

Как сообщили в патрульной полиции, в ночь на 24 марта инспекторы задержали вероятных воров кабеля.

Во время комендантской патрульный экипаж заметил на улице Ярослава Мудрого двух неизвестных, которые тащили за собой коммуникационный кабель. Увидев полицейских, мужчины пытались спрятаться от них за деревьями. Однако тайник оказался плохим, поэтому воров быстро догнали и остановили.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую кабель. Граждан доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было.

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