У Дніпрі котики-біженці з Куп’янська шукають нових господарів: усі милі, виховані та слухняні

До Дніпра з Куп’янська, який нещадно обстрілюють, евакуювали 14 котиків-біженців. Проте притулок, котрий тимчасово прихистив тварин, не може й надалі про них піклуватися, тому для тварин шукають нових постійних господарів.
Про це повідомили зооволонтерка Ольга Уманчик.
14 котиків різних порід, статі та віку чекають на нових господарів. За словами волонтерки, всі вони виховані, стерилізовані/кастровані та оброблені від паразитів. Привчені до лотка з дерев’яним наповнювачем та харчуються сухим кормом. Тож проблем з ними не буде.
Наразі котики, які на собі відчули жахи війни, живуть у холодному будинку. Це єдине приміщення, куди вдалося оселити тварин після евакуації. Довго пухнастики там жити не зможуть.
Котики чекають на людей, які зможуть про них попіклуватися, а натомість тварини готові подарувати новим господарям свою любов.
Тварин готові привезти додому, якщо ви перебуваєте в Дніпрі.
Деталі ТУТ.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Для будь-якого виду трудової діяльності, у тому числі й продажу…
У Дніпрі облаштували зону для тренування собак.
Чоловіку вже повідомили про підозру.