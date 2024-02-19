В Днепре котики-беженцы из Купянска ищут новых хозяев: все милые, воспитанные и послушные

В Днепр из Купянска, который беспощадно обстреливают, эвакуировали 14 котиков-беженцев. Однако приют, временно приютивший животных, не может и в дальнейшем о них заботиться, поэтому для животных ищут новых постоянных хозяев.
Об этом сообщили зооволонтер Ольга Уманчик.
14 котиков разных пород, пола и возраста ждут новых хозяев. По словам волонтера, все они воспитаны, стерилизованы/кастрированы и обработаны от паразитов. Приучены к лотку с деревянным наполнителем и питаются сухим кормом. Так что проблем с ними не будет.
Котики, почувствовавшие на себе ужасы войны, живут в холодном доме. Это единственное помещение, куда удалось поселить животных после эвакуации. Долго пушистики там жить не смогут.
Котики ждут людей, которые смогут о них позаботиться, а животные готовы подарить новым хозяевам свою любовь.
Животных готовы привезти домой, если вы находитесь в Днепре.
Детали ТУТ.
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