В Днепре котики-беженцы из Купянска ищут новых хозяев: все милые, воспитанные и послушные

В Днепре ищут приют для 14 котиков, которых эвакуировали из Купянска.

В Днепр из Купянска, который беспощадно обстреливают, эвакуировали 14 котиков-беженцев. Однако приют, временно приютивший животных, не может и в дальнейшем о них заботиться, поэтому для животных ищут новых постоянных хозяев.

Об этом сообщили зооволонтер Ольга Уманчик.

14 котиков разных пород, пола и возраста ждут новых хозяев. По словам волонтера, все они воспитаны, стерилизованы/кастрированы и обработаны от паразитов. Приучены к лотку с деревянным наполнителем и питаются сухим кормом. Так что проблем с ними не будет.

Котики, почувствовавшие на себе ужасы войны, живут в холодном доме. Это единственное помещение, куда удалось поселить животных после эвакуации. Долго пушистики там жить не смогут.

Котики ждут людей, которые смогут о них позаботиться, а животные готовы подарить новым хозяевам свою любовь.

Животных готовы привезти домой, если вы находитесь в Днепре.

Детали ТУТ.

Контактный телефон +380932350370 — Ольга

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