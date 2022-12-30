Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”: мер Дніпра про мішок із мінами, який знайшли комунальники на смітнику

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, дивовижні “новорічні подарунки” комунальники знайшли на вулиці Сеченова, коли прибирали сміттєві баки.
У мішку був цілий арсенал зброї – гранати, міни та тротилові шашки. Кто залишив такий подарунок комунальникам – наразі невідомо.
Мер Дніпра повідомив, що нагородить комунальників грамотами та премією за їх обачність та уважність.
І сподіваємося, що поліція та СБУ знайдуть мразот, які викидають таке “сміття”, – написав Філатов.
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