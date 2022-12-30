Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”: мер Дніпра про мішок із мінами, який знайшли комунальники на смітнику

У Дніпрі в смітнику знайшли цілий мішок з боєприпасами.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, дивовижні “новорічні подарунки” комунальники знайшли на вулиці Сеченова, коли прибирали сміттєві баки.

У мішку був цілий арсенал зброї – гранати, міни та тротилові шашки. Кто залишив такий подарунок комунальникам – наразі невідомо.

Мер Дніпра повідомив, що нагородить комунальників грамотами та премією за їх обачність та уважність.

І сподіваємося, що поліція та СБУ знайдуть мразот, які викидають таке “сміття”, – написав Філатов.

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