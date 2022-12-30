Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”: мер Дніпра про мішок із мінами, який знайшли комунальники на смітнику

Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”: мер Дніпра про мішок із мінами, який знайшли комунальники на смітнику

Сьогодні 12:44
просмотров

У Дніпрі в смітнику знайшли цілий мішок з боєприпасами.

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, дивовижні “новорічні подарунки” комунальники знайшли на вулиці Сеченова, коли прибирали сміттєві баки.

У мішку був цілий арсенал зброї – гранати, міни та тротилові шашки. Кто залишив такий подарунок комунальникам – наразі невідомо. 

Мер Дніпра повідомив, що нагородить комунальників грамотами та премією за їх обачність та уважність.

І сподіваємося, що поліція та СБУ знайдуть мразот, які викидають таке “сміття”, – написав Філатов. 

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі

Читайте також:

Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі Українська Новости Днепра про Тут навіть на Новий рік особливі Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:10
    Майстер зник безвісти: мешканка Дніпра цілий рік чекає на своє авто, яке віддала на ремонт

    Дніпрянка рік чекає своє авто, яке вона віддала в ремонт.

    Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваїв
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваїв

    Важлива інформація!

    У Дніпрі вночі горіла квартира в багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У Дніпрі вночі горіла квартира в багатоповерхівці

    У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу в багатоповерхівці.

    У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777

    Українці продовжують допомагати військовим. Ви можете отримати Тубус порохового заряду…

    Наверх