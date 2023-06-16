У Дніпрі кішку замурували в підвалі

У Дніпрі дворову кішку замурували в підвалі.

Нещодавно на вулиці Батумській у підвалі закрили кішку. Тварина вибралася з пастки, але тепер боїться людей. Про цей інцидент розповіла місцева мешканка Світлана.

За словами містянки, кішка живе у підвалі однієї з багатоповерхівок. Наразі Світлана намагається знайти для бідосі нових господарів. Поки що тривають пошуки, тому чотирилапу оселили в підвалі.

Мешканці будинку спеціально зробили отвір, який веде до підвалу. Мася туди пролазила та ховалася від дощу. Це не сподобалося сусіду, який заблокував вихід каменем, щоб кішка не могла звідти вибратися.

Тепер тваринка боїться не тільки сусіда-алкоголіка, який її ображає, а й мокне під дощем, бо боїться, що її знову замурують каменем у підвалі, – розповідають містяни.

За словами Світлани, це вже не перший подібний випадок, коли кішку намагаються побити чи прогнати.

Попередня власниця кішки померла, а діти вигнали чотирилапу на вулицю. Сусідка взяла опіку над нею та годує біля будинку. У під’їзді проживає сусід, який зловживає алкоголем і дуже часто у цьому стані ображає тварин. Тому Масі вже не раз діставалися штурхани від нього.

Кішці Масі 7 років. Вона стерилізована. Тварина ручна та довірлива. Якщо ви раптом хочете взяти її у свою родину, то деталі можна знайти ТУТ

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