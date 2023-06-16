В Днепре кошку замуровали в подвале

В Днепре дворовую кошку замуровали в подвале.

Недавно на улице Батумской в подвале закрыли кошку. Животное выбралось из ловушки, но теперь боится людей. Об этом инциденте рассказала местная жительница Светлана.

По словам горожанки, кошка живет в подвале одной из многоэтажек. Сейчас Светлана пытается найти для бедняги новых хозяев. Пока продолжаются поиски четвероногую поселили в подвале.

Жители дома специально сделали отверстие, ведущее в подвал. Мася туда пролезала и пряталась от дождя. Это не понравилось соседу, который заблокировал выход камнем, чтобы кошка не могла оттуда выбраться.

Теперь животное боится не только обижающего его соседа-алкоголика, но и мокнет под дождем, потому что боится, что его снова замуруют камнем в подвале, — рассказывают горожане.

По словам Светланы, это уже не первый подобный случай, когда кошку пытаются избить или прогнать.

Предыдущая владелица кошки умерла, а дети выгнали четвероногую на улицу. Соседка взяла опеку над ней и кормит у дома. В подъезде проживает сосед, злоупотребляющий алкоголем и очень часто в этом состоянии оскорбляющий животных. Поэтому Массе уже не раз доставалось от него.

Кошечке Массе 7 лет. Она стерилизована. Животное ручное и доверительное. Если вы вдруг хотите взять ее в свою семью, то детали можно найти ТУТ.

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