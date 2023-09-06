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У Дніпрі кінний клуб “завалив” гноєм частину парку Зелений Гай

Сьогодні 14:41
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У Дніпрі на території парку Зелений Гай знайшли звалище з відходами місцевого кінного клубу.

Новости Днепра про У Дніпрі кінний клуб

У Дніпрі виявили приватний кінно-спортивний клуб, який межує з парком «Зелений гай» та захаращує його територію. За інформацією міськради, туди скидають гнів та перегній.

Днями фахівці екологічного департаменту перевірили територію парку, яка поруч з кінним клубом. Дійсно, тут зберігалися мішки з гноєм, побутові та органічні відходи. Власнику бізнесу виписали припис та попросили прибрати за собою.

Підприємець повинен привести територію до ладу за тиждень. Якщо цього не зробить, на нього чекає адміністративна відповідальність. Суму штрафу визначатиме адмінкомісія. Для фізичних осіб він становить від 340 до 1360 грн, для юридичних – від 850 до 1700 грн.

«Сьогодні нам вдалось частково вирішити питання органічних відходів на прилеглій території. Перегній в якості природнього добрива буде передано людині з інвалідністю. Вона зможе удобрювати цим свою земельну ділянку. Це гарний приклад використання відходів як мінерального добрива», – сказав Ярослав Крисько.

Новости Днепра про У Дніпрі кінний клуб

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