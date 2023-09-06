В Днепре конный клуб «завалил» навозом часть парка Зеленый Гай

В Днепре обнаружили частный конно-спортивный клуб, граничащий с парком Зеленый Гай и загромождающий его территорию. По информации горсовета, туда сбрасывают гнев и перегной.
На днях специалисты экологического департамента проверили территорию парка рядом с конным клубом. Действительно, здесь хранились мешки с навозом, бытовые и органические отходы. Владельцу бизнеса выписали предписание и попросили убрать за собой.
Предприниматель должен привести территорию в порядок за неделю. Если этого не сделает, его ждет административная ответственность. Сумму штрафа будет определять админкомиссия. Для физических лиц он составляет от 340 до 1360 грн., для юридических – от 850 до 1700 грн.
Сегодня нам удалось частично решить вопрос органических отходов на прилегающей территории. Перегной в качестве природного удобрения будет передан человеку с инвалидностью. Она сможет удобрять этим свой земельный участок. Это хороший пример использования отходов в качестве минерального удобрения», – сказал Ярослав Крысько.
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