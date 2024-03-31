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У Дніпрі іноземець вирвав із рук чоловіка сумку з 12 тисячами доларів

Сьогодні 09:22
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Поліція розповіла подробиці пограбування на вокзалі Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі іноземець вирвав із рук чоловіка сумку з 12 тисячами доларів

Поліцейські Дніпра затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні. На одному із вокзалів міста фігурант вирвав з рук 40-річного потерпілого сумку з грошима, в якій знаходилось 12 тисяч гривень та 900 доларів США.

29 березня, близько 16-ї години, поліцейські отримали повідомлення про пограбування. На затримання підозрюваного правоохоронці орієнтували наряди міста, та вже через деякий час патрульні поліцейські зупинили водія автівки Honda Accord в Центральній частині міста. На задньому сидінні транспортного засобу працівники поліції виявили речі потерпілого чоловіка.

На підставі проведених слідчих заходів 30-річного чоловіка іншої держави затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про У Дніпрі іноземець вирвав із рук чоловіка сумку з 12 тисячами доларівУкраїнська

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