В Днепре иностранец вырвал из рук мужчины сумку с крупной сумой денег

Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.

Полицейские Днепра задержали мужчину, подозреваемого в ограблении. На одном из вокзалов города фигурант вырвал из рук 40-летнего потерпевшего сумку с деньгами, в которой находились 12 тысяч гривен и 900 долларов США.

29 марта, около 16 часов, полицейские получили сообщение об ограблении. На задержание подозреваемого правоохранители ориентировали наряды города, но уже через некоторое время патрульные полицейские остановили водителя автомобиля Honda Accord в Центральной части города. На заднем сидении транспортного средства сотрудники полиции обнаружили вещи потерпевшего мужчину.

На основании проведенных следственных мероприятий 30-летний мужчина — гражданин другого государства задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: