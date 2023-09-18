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У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиці

Сьогодні 08:30
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиці

У Дніпрі внесено зміни у рух громадського транспорту:

  • трамвайні маршрути №11 та №15 об’єднані та спрямовані за схемою: Дніпровський машинобудівний завод – вулиця Робоча – вулиця Володимира Антоновича – проспект Івана Мазепи – вулиця Криворізька – проспект Івана Мазепи – вулиця Володимира Антоновича – вулиця Робоча – Дніпровський машинобудівний завод;
  • трамвайний маршрут №14 тимчасово припиняє рух;
  • тролейбусний маршрут №4 тимчасово не працюватиме.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Також змінено схему руху деяких автобусних маршрутів:

  • у напрямку від залізничного вокзалу маршрути №34, 44, 73 та №106 рухатимуться через Січовий провулок;
  • у напрямку до залізничного вокзалу автобусні маршрути №75-К, 86, 90, 141, 146-А та 157-А — з просп. Нігояна через вул. Щепкіна, вздовж парку Пам’яті та Примирення до вул. Курчатова і далі за маршрутом.

Зазначимо, ці зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Львівської та просп. Сергія Нігояна. Роботи триватимуть з 16 вересня до 9 жовтня.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиціРусский

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