В Днепре общественный транспорт курсирует с изменениями: подробности

В Днепре внесены изменения в движение общественного транспорта:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов:
Эти изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Львовской и просп. Сергея Нигояна. Работы будут продолжаться с 16 сентября по 9 октября.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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