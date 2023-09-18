В Днепре общественный транспорт курсирует с изменениями: подробности

Важная информация!

В Днепре внесены изменения в движение общественного транспорта:

трамвайные маршруты №11 и №15 объединены и направлены по схеме: Днепровский машиностроительный завод – улица Рабочая – улица Владимира Антоновича – проспект Ивана Мазепы – улица Криворожская – проспект Ивана Мазепы – улица Владимира Антоновича – улица Рабочая – Днепровский машиностроительный завод;

трамвайный маршрут №14 временно прекращает движение;

троллейбусный маршрут №4 временно не будет работать.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов:

в направлении железнодорожного вокзала маршруты №34, 44, 73 и №106 будут двигаться через Сечевой переулок;

в направлении железнодорожного вокзала автобусные маршруты №75-К, 86, 90, 141, 146-А и 157-А — с просп. Нигояна через ул. Щепкина, вдоль парка Памяти и Примирения до ул. Курчатова и дальше по маршруту.

Эти изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Львовской и просп. Сергея Нигояна. Работы будут продолжаться с 16 сентября по 9 октября.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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