Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі горіла квартира місцевого “Плюшкіна”: подробиці від ДСНС

Сьогодні 10:24
просмотров

У Дніпрі горіла квартира, яка була повністю захаращена сміттям.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира місцевого

У Дніпрі вогнеборці рятували квартиру місцевого “Плюшкіна”. Так, у неділю, 14 травня, опівночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Немировича-Данченка. 

Прибувши на місце події, вогнеборці побачили дим, який валував з вікна квартири. Як виявилося, на балконі загорівся старий мотлох та сміття. 

Судячи з фото, власників квартири не було вдома, тому що рятувальникам довелося вирізати замки на дверях. Сама квартира була захаращена сміттям. За даними надзвичайників, пожежу локалізовано о 00:24 та ліквідовано о 00:45. Загиблих та травмованих немає.

Вогнем знищено сміття, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на балконі на площі 4 кв.м.

До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира місцевого

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира місцевого

Для довідки: синдром Плюшкіна або сіллігоманія, хордінг – це вид нав’язливої поведінки, коли людина починає накопичувати різні речі та має труднощі з тим, щоб позбавитися від зайвого, непотрібного мотлоху. В Україні людей, які збирають в себе вдома різне сміття часто називають Плюшкіними. 

Плюшкін – персонаж з “Мертвих душ” Гоголя, який був скнарою та збирав у себе вдома різних мотлох. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира місцевого Українська Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира місцевого Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік руху

    Лише на один день.

    У Дніпрі знову шукали вибухівку в будівлі ОДА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:40
    У Дніпрі знову шукали вибухівку в будівлі ОДА

    За минулу добу в Дніпрі знову було декілька повідомлень про…

    Затяжна тригодинна тривога: як пройшла ніч 14 травня в Дніпрі та області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:27
    Затяжна тригодинна тривога: як пройшла ніч 14 травня в Дніпрі та області

    Наразі все добре.

    Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
    Новини Дніпра
    Вчора 17:53
    Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

    Не паліть сміття та сухостій, будьте обережні з вогнем!

    Наверх