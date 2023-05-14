У Дніпрі горіла квартира місцевого “Плюшкіна”: подробиці від ДСНС

У Дніпрі горіла квартира, яка була повністю захаращена сміттям.

У Дніпрі вогнеборці рятували квартиру місцевого “Плюшкіна”. Так, у неділю, 14 травня, опівночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Немировича-Данченка.

Прибувши на місце події, вогнеборці побачили дим, який валував з вікна квартири. Як виявилося, на балконі загорівся старий мотлох та сміття.

Судячи з фото, власників квартири не було вдома, тому що рятувальникам довелося вирізати замки на дверях. Сама квартира була захаращена сміттям. За даними надзвичайників, пожежу локалізовано о 00:24 та ліквідовано о 00:45. Загиблих та травмованих немає.

Вогнем знищено сміття, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на балконі на площі 4 кв.м.

До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Для довідки: синдром Плюшкіна або сіллігоманія, хордінг – це вид нав’язливої поведінки, коли людина починає накопичувати різні речі та має труднощі з тим, щоб позбавитися від зайвого, непотрібного мотлоху. В Україні людей, які збирають в себе вдома різне сміття часто називають Плюшкіними.

Плюшкін – персонаж з “Мертвих душ” Гоголя, який був скнарою та збирав у себе вдома різних мотлох.

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