В Днепре горела квартира местного «Плюшкина»: подробности от ГСЧС

В Днепре пожарные спасали квартиру местного «Плюшкина». Так, в воскресенье, 14 мая, в полночь к спасателям поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Немировича-Данченко.
Прибывшие на место происшествия пожарные увидели дым, который валил из окна квартиры. Как оказалось, на балконе загорелся старый хлам и мусор.
Судя по фото, владельцев квартиры не было дома, потому что спасателям пришлось вырезать замки на дверях. Сама квартира была захламлена мусором. По данным чрезвычайников, пожар локализовали в 00:24 и ликвидировали в 00:45. Погибших и травмированных нет.
Огнем уничтожен мусор, повреждена внутренняя отделка стен на балконе на площади 4 кв.
К тушению возгорания привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Для справки: синдром Плюшкина или силигомания, хординг – это вид навязчивого поведения, когда человек начинает накапливать разные вещи и испытывает трудности с тем, чтобы избавиться от лишнего, ненужного хлама. В Украине людей, собирающих у себя дома разный мусор часто называют Плюшкиными.
Плюшкин — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя, который был скрягой и собирал у себя дома разный хлам.
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