У Дніпрі до стовпів поприв’язували пакети: навіщо вони

У Дніпрі на лівому березі відкрили незвичний збір жерстяних баночок.

Пакети прив’язані до стовпів помітили на вулиці Калиновій. Як з’ясувалося, місцеві повісили кульочки, щоб зібрати в них жерстяну тару для окопних свічок. У соцмережах безліч оголошень, де майстри та майстрині, які роблять свічки для передової, просять принести використані металеві ємності, однак жителі лівого берега вивели ці збори на новий рівень.

Залишити тут свою баночку можуть всі охочі. Єдине – це повинна бути вимита від їжі ємність. У пріоритеті бляшанки розміром з баночку горошку. Також це своєрідний ресайклінг, позаяк тара опиняється не на смітнику, де буде гнити ще сто років і не принесе користі, а їде на передову.

Мешканці вулиці Калинова у Дніпрі відкрили збір жерстяних банок для виготовлення окопних свічок, які необхідні нашим захисникам на фронті. Окопні свічки – це простий, але ефективний засіб, який може врятувати життя наших воїнів. Що ви думаєте про такі ініціативи?, – йдеться у повідомленні на Facebook.

Стовп з пакетом знаходиться за адресою вулиця Калинова б. 83 корп. 2 під’їзд 2.

Однак, у соцмережах можна знайти схожі збори, якщо до пакетика вам добиратися не зручно.

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