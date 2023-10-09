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  • У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі

У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі

Сьогодні 18:22
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі

У Дніпрі перекрили рух транспорту на вулиці Перемоги, що в Шевченківському районі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття.

Завершити роботи мають до 27 жовтня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів.

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Новости Днепра про У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районіРусский

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