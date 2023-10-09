В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Важная информация!

В Днепре перекрыли движение транспорт по улице Победы, что в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что связано это с ремонтом дорожного покрытия.

Завершить работы должны до 27 октября.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, зачем в Днепре перекрыли лестницу на мосту на Монастырский остров.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: