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В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Сегодня 18:22
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

В Днепре перекрыли движение транспорт по улице Победы, что в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что связано это с ремонтом дорожного покрытия.

Завершить работы должны до 27 октября.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Напомним, ранее мы писали, зачем в Днепре перекрыли лестницу на мосту на Монастырский остров.

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