В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

В Днепре перекрыли движение транспорт по улице Победы, что в Шевченковском районе.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что связано это с ремонтом дорожного покрытия.
Завершить работы должны до 27 октября.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, зачем в Днепре перекрыли лестницу на мосту на Монастырский остров.
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