У Дніпрі для вулиці Гладкова знову шукають нову назву: чому та яку саме

Вулицю збираються перейменувати, але нова назва влаштовує не всіх.

Тому тепер мешканці вулиці збиратимуть підписи за те, щоб вулицю назвали інакше. Наразі обирають нову назву. Серед імовірних варіантів – Квартальна та Гладка. Про це повідомив місцевий депутат Євген Кривошеєв.

Нещодавно на сайті міськради опублікували проєкт рішення про перейменування 37 вулиць. Серед них була вулиця Гладкова, що на 12 кварталі. Її запропонували назвати на честь футболіста та тренера Романа Шнейдермана.

Таку пропозицію надіслала до міськради спілка футбольних фанатів, але це рішення схвалили не всі.

Зазначеним проєктом рішенням пропонується перейменувати вулицю Гладкова на вулицю імені радянського футболіста – Романа Шнейдермана. Скажу вам відверто. Для мене, як і для вас, це було несподіванкою та здивуванням. Чому не спитали місцевих? А наразі, від вас я бачу дуже багато негативних коментарів та думок з цього приводу, – пише Євген Кривошеєєв.

Містянам пропонують відтермінувати перейменування та обрати нову назву самостійно.

У коментарях до допису розгорілася бурхлива дискусія. Більшості подобається назва Квартальна, а решта взагалі проти того, щоб топонім перейменовували.

Зауважимо, що поки що це тільки проєкт та остаточне рішення ще не ухвалили.

Що не так з Гладковим?

За однією із версій, вулиця Гладкова названа на честь радянського письменника Федора Гладкова. Митець начебто писав в тодішньому Дніпропетровську роман “Енергія” про будівництво “Дніпрогесу”.

В історії СРСР є ще один Гладков, але Олександр. Він матрос, який брав участь в Севастопольському повстанні 1905 року, на честь якого часто називали вулиці радянські чиновники.

Хто такий Роман Шнейдерман?

Роман Шнейдерман – футболіст, який народився в Дніпропетровську. Грав за ФК “Дніпро” з 1965 – 1977 рік. Був капітаном команди. Пізніше став тренером, а потім очолив Федерацію футболу в Дніпрі. Помер в 2010 році.

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