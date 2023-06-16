В Днепре для улицы Гладкова снова ищут новое название: почему и какое именно

Поэтому теперь жители района будут собирать подписи за то, чтобы улицу назвали иначе. В данный момент выбирают новое название. Среди вероятных вариантов – Квартальная и Гладкая. Об этом сообщил местный депутат Евгений Кривошеев.
Недавно на сайте горсовета опубликовали проект решения о переименовании 37 улиц. Среди них была улица Гладкова на 12 квартале. Ее предложили назвать в честь футболиста и тренера Романа Шнейдермана.
Такое предложение направил в горсовет союз футбольных фанатов, но это решение одобрили не все.
Указанным проектом решением предлагается переименовать улицу Гладкова в улицу имени советского футболиста – Романа Шнейдермана. Скажу вам прямо. Для меня, как и для вас, это было неожиданностью и удивлением. Почему не спросили у местных? А пока от вас я вижу очень много негативных комментариев и мнений на этот счет, — пишет Евгений Кривошееев.
Горожанам предлагают отсрочить переименование и выбрать новое название самостоятельно.
В комментариях к сообщению разгорелась бурная дискуссия. Большинству нравится название Квартальная, а остальные вообще против того, чтобы топоним переименовывали.
По одной из версий улица Гладкова названа в честь советского писателя Федора Гладкова. Художник якобы писал в тогдашнем Днепропетровске роман «Энергия» о строительстве «Днепрогэса».
В истории СССР есть еще один Гладков, но Александр. Он матрос, участвовавший в Севастопольском восстании 1905 года, в честь которого часто называли улицы советские чиновники.
Роман Шнейдерман – футболист, родившийся в Днепропетровске. Играл за ФК «Днепр» с 1965 — 1977 год. Был капитаном команды. Позже стал тренером, а затем возглавил Федерацию футбола в Днепре. Умер в 2010 году.
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