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  • У Дніпрі чоловік застряг у вентиляційній шахті та зламав собі дві ноги

У Дніпрі чоловік застряг у вентиляційній шахті та зламав собі дві ноги

Сьогодні 07:20
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Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік застряг у вентиляційній шахті та зламав собі дві ноги

У вівторок, 7 листопада, о 19:51 на лінію «101» повідомили про те, що в вентиляційній шахті житлового будинку на вулиці Титова застрягла людина.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Вони витягли 34-річного чоловіка з пастки та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом обох нижніх кінцівок.

До порятунку містянина залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік застряг у вентиляційній шахті та зламав собі дві ногиУкраїнська

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