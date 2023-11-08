У Дніпрі чоловік застряг у вентиляційній шахті та зламав собі дві ноги

У вівторок, 7 листопада, о 19:51 на лінію «101» повідомили про те, що в вентиляційній шахті житлового будинку на вулиці Титова застрягла людина.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Вони витягли 34-річного чоловіка з пастки та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом обох нижніх кінцівок.
До порятунку містянина залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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