Кілограми фекалій на підлозі: у Дніпрі в квартирі померлого пенсіонера жило понад 20 кошенят

У Дніпрі пенсіонер жив у квартири з двома десятками котів та трьома собаками.

Як розповіла пані Катерина, дідусь сьогодні в під’їзді однієї із багатоповерхівок. Пенсіонер жив разом з тваринами у повній антисанітарії. Всередині перебувало 23 кошеняти та 3 собаки.

За словами жінки, тварини були занедбані, брудні та худі. Ймовірно, вони голодували та хворіли.

“Помер дід сьогодні в під’їзді, у нього знайшли замкненими в кімнаті 23 кішки (в основному приблизно 4-10 місяців) і 3 собаки. На підлозі були кілограми фекалій та сечі, запах аміаку стояв такий, що на секунду здалося, що він роз’їсть мої легені. Тварини худі, всі брудні та ймовірно хворі. Поліція не змогла домовитися з прилеглими притулками і збиралися везти їх присипляти, – написала місцева мешканка Катерина.

Катерина розповіла, що декількох котів сусіди забрали собі, але решту ще треба віддати у добрі руки. Тож жінка просить усіх, у кого є можливість, взяти собі котика.

“Я розумію, що хвора, брудна тварина ніхто не захоче собі брати. Але якщо ви плануєте завести собі кота, дуже прошу подумати над таким варіантом. Мені і їм потрібна допомога. Якщо хтось захоче допомогти з кормом, краплями від очей, засобами від паразитів, наповнювачем для туалету, прийму з величезною подякою поштою або при особистій зустрічі в Дніпрі. Все необхідне зараз купила, але зважаючи на все вони зі мною надовго і потрібно буде купа всього – лікування, стерилізація, базові речі, так що будь-яка допомога не зашкодить -.0685634211″, – написала жінка.

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