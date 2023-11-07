У Дніпрі маршрутчик порушив ПДР та не пропустив маму з візочком на “зебрі” (ВІДЕО)

Навички водіння деяких маршрутчиків досить сумнівні й це знають всі. Водії часто поспішають, ігноруючи правила дорожнього руху.
У вівторок, 7 листопада, водій однієї з маршруток не пропустив жінку, яка йшла пішохідним переходом разом з дитиною. Цей момент потрапив на камеру дніпрянина, який став свідком порушення.
Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Оперативний”.
На відео видно, що маршрутка розвертається посеред дороги, але все б нічого, проте водій це робить біля пішохідного переходу, де в цей момент йде жінка з візочком. Керманич в останню мить встиг зупинитися, тож обійшлося без ДТП.
Згодом з’явилася реакція від представника профільного департаменту. Як повідомив Іван Васючков, керманича усунули від роботи, а потім відправлять перескласти іспит з ПДР у Відділі безпеки дорожнього руху.
Побачити момент небезпечної ситуації, яка могла закінчитися аварією з постраждалими, можна на відео. Обережно! Є нецензурна лексика.
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