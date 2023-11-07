У Дії можна буде оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон без присутності обох батьків

Оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон у декілька кліків. У “Дії” незабаром з’явиться нова послуга. Точної дати не називають.
Зазначається, що оформити дозвіл можливо буде в декілька кліків, без присутності обох батьків та поїздок до нотаріуса. Йдеться про дітей до 16 років.
Це пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити, зауважили в Міністерстві.
Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була “Дія”. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку “Дія.Підписом”. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн», — написав Михайло Федоров, додавши, що послуга безкоштовна.
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