В Днепре мужчина застрял в вентиляционной шахте и сломал две ноги

Мужчину госпитализировали в больницу.

Во вторник, 7 ноября, в 19:51 на линию «101» сообщили о том, что в вентиляционной шахте жилого дома по улице Титова застрял человек.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они вытащили 34-летнего мужчину из ловушки и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом обеих нижних конечностей.

К спасению горожанина привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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