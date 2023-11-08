В Днепре мужчина застрял в вентиляционной шахте и сломал две ноги

Во вторник, 7 ноября, в 19:51 на линию «101» сообщили о том, что в вентиляционной шахте жилого дома по улице Титова застрял человек.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Они вытащили 34-летнего мужчину из ловушки и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом обеих нижних конечностей.
К спасению горожанина привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
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