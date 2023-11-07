На Дніпропетровщині чоловік пив отруйний чай з мухоморів для підвищення потенції

На Павлоградщині чоловік збирав мухомори, щоб приготувати "лікувальний" чай для потенції.

Про це повідомила головна спеціалістка ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева в ефірі каналу «Відкритий».

Випадок отруєння небезпечними грибами зафіксували на Павлоградщині. У Тернівці чоловік зробив “лікувальний” чай з сухими мухоморами, бо він нібито мав підвищити потенцію.

З його слів, напій вживав у лікувальних цілях, а саме з метою підвищення потенції, – зазначила Маргарита Малишева.

Проте спроби лікуватися народною медициною завершилися гострим отруєнням та поїздкою до лікарні.

Посадовиця Держпродспоживслужби закликає мешканців області вживати лише штучно вирощені гриби. Дикорослі збирати не варто, адже отруєння ними є найважчими серед усіх харчових отруєнь.

В жодному разі не купуйте гриби, що продаються вздовж автомобільних шляхів та на стихійних ринках, – наголосила Маргарита Малишева.

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