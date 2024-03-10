У Дніпрі чоловік викрав мобільний у працівниці держустанови, щоб змусити вирішити своє питання

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.
Підозрюваний заволодів двома мобільними телефонами потерпілої у державній установі.
9 березня близько 9.20 до поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна у Самарському районі міста. Правоохоронці встановили, що чоловік викрав зі столу два мобільні телефони жінки, поки власниця відволіклась, – йдеться у повідомленні поліції.
Затриманим виявився 49-річний місцевий житель. Як зʼясувалося згодом, чоловік заволодів майном, щоб змусити працівницю держустанови вирішити його питання.
Викрадені речі повернули власниці, чоловіку загрожує до 8 років
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Козенко Антон
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