У Дніпрі чоловік викрав мобільний у працівниці держустанови, щоб змусити вирішити своє питання

У Дніпрі чоловік викрав у жінки зі столу майно та втік.

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.

Підозрюваний заволодів двома мобільними телефонами потерпілої у державній установі.

9 березня близько 9.20 до поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна у Самарському районі міста. Правоохоронці встановили, що чоловік викрав зі столу два мобільні телефони жінки, поки власниця відволіклась, – йдеться у повідомленні поліції.

Затриманим виявився 49-річний місцевий житель. Як зʼясувалося згодом, чоловік заволодів майном, щоб змусити працівницю держустанови вирішити його питання.

Викрадені речі повернули власниці, чоловіку загрожує до 8 років

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