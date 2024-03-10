В Днепре мужчина похитил мобильный у работницы госучреждения, чтобы заставить решить свой вопрос

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.
Подозреваемый завладел двумя мобильными телефонами потерпевшей в государственном учреждении.
9 марта около 9:20 в полицию поступило сообщение о краже имущества в Самарском районе города. Правоохранители установили, что мужчина похитил со стола два мобильных телефона женщины, пока владелица отвлеклась, — говорится в сообщении полиции.
Задержанным оказался 49-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина завладел имуществом, чтобы заставить работницу госучреждения решить его вопросы.
Похищенные вещи вернули владелице, мужчине грозит до 8 лет.
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Козенко Антон
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