В Днепре мужчина похитил мобильный у работницы госучреждения, чтобы заставить решить свой вопрос

В Днепре мужчина похитил у женщины со стола имущество и скрылся.

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.

Подозреваемый завладел двумя мобильными телефонами потерпевшей в государственном учреждении.

9 марта около 9:20 в полицию поступило сообщение о краже имущества в Самарском районе города. Правоохранители установили, что мужчина похитил со стола два мобильных телефона женщины, пока владелица отвлеклась, — говорится в сообщении полиции.

Задержанным оказался 49-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина завладел имуществом, чтобы заставить работницу госучреждения решить его вопросы.

Похищенные вещи вернули владелице, мужчине грозит до 8 лет.

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