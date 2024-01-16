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  • У Дніпрі чоловік вийшовши на волю “відсвяткував” своє визволення крадіжкою в кафе

У Дніпрі чоловік вийшовши на волю “відсвяткував” своє визволення крадіжкою в кафе

Сьогодні 18:03
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У Дніпрі чоловік, який тиждень тому вийшов з в'язниці, знову потрапив під варту через крадіжку.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вийшовши на волю

Як повідомили в Нацполіції, 49-річний чоловік тиждень тому звільнився з місць позбавлення волі та знову скоїв черговий злочин. 

Це сталося 15 січня в одному із кафе на Слобожанському проспекті. Скориставшись моментом, коли в приміщенні нікого не було, чоловік зайшов до роздягальні закладу та викрав рюкзак працівниці закладу. Всередині були документи, гаманець та косметика. 

Коли дівчина виявила пропажу – викликала поліцію. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та відпрацювали місце події. Уже за декілька годин вони затримали зловмисника.

Виявилося, що грабіжник – неодноразово судимий 49-річний мешканець сусідньої області, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Викрадене майно правоохоронці вилучили.

16 січня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 

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