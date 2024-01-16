В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

Как сообщили в Нацполиции, 49-летний мужчина неделю назад уволился из мест лишения свободы и снова совершил очередное преступление.
Это произошло 15 января в одном из кафе на Слобожанском проспекте. Воспользовавшись моментом, когда в помещении никого не было, мужчина зашел в раздевалку заведения и похитил рюкзак работницы заведения. Внутри находились документы, кошелек и косметика.
Когда девушка обнаружила пропажу – вызвала полицию. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и отработали место происшествия. Уже через несколько часов они задержали злоумышленника.
Оказалось, что грабитель – неоднократно судимый 49-летний житель соседней области, недавно вышедший из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Похищенное имущество правоохранители изъяли.
16 января следственные отделения полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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