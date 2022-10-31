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  • У Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту

У Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту

Сьогодні 14:15
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У Дніпрі затримали чоловіка, який зняв сьогоднішній приліт по місту.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік видерся на п'ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту

Сьогодні, 31 жовтня, близько 11 години дня,  на одній із п’ятиповерхівок дніпряни помітили підозрілого чоловіка. Він намагався зняти на камеру об’єкти критичної інфраструктури. Містяни вирішили повідомити про це патрульним, пише Репортер.

Поліцейські дійсно побачили 58-річного чоловіка на даху однієї з п’ятиповерхівок. Під час перевірки в його телефоні знайшли відео моменту сьогоднішнього прильоту в Дніпрі. Що робив на даху та навіщо знімав об’єкти критичної інфраструктури, той пояснити не міг.

Квартира, біля якої чоловік перебував йому не належить і її використовують, як хостел. Затриманого передали співробітникам СБУ, які з’ясують, чи чоловік просто допитливий, чи намагався коригувати ракетний удар по місту.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік видерся на п'ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильотуУкраїнська

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