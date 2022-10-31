У Дніпрі тимчасово не їздять маршрутки 18 та 134

Про це повідомили в департаменті транспорту міськради.
Тимчасово зупинили рух автобусні маршрути №18 та №134.
Про відновлення їх роботи буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про призупинення руху тролейбусу номер 6. Зробили це з міркувань безпеки. Він не їхатиме на житловий масив Придніпровськ та курсуватиме по Набережній Перемоги.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з міркувань безпеки змінить маршрут тролейбус номер 6.
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 30 жовтня…
Вранці 31 жовтня росіяни знову здійснили масовану атаку на Україну.…
У Кам’янському переселенець із Луганської області потрапив під колеса авто.…