У Дніпрі тимчасово не їздять маршрутки 18 та 134

У Дніпрі тимчасово не курсують дві маршрутки.

Про це повідомили в департаменті транспорту міськради.

Тимчасово зупинили рух автобусні маршрути №18 та №134.

Про відновлення їх роботи буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про призупинення руху тролейбусу номер 6. Зробили це з міркувань безпеки. Він не їхатиме на житловий масив Придніпровськ та курсуватиме по Набережній Перемоги.

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