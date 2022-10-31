Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі тимчасово не їздять маршрутки 18 та 134

Сьогодні 10:34
просмотров

У Дніпрі тимчасово не курсують дві маршрутки.

 

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не їздять маршрутки 18 та 134

Про це повідомили в департаменті транспорту міськради.

Тимчасово зупинили рух автобусні маршрути №18 та №134.

Про відновлення їх роботи буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про призупинення руху тролейбусу номер 6. Зробили це з міркувань безпеки. Він не їхатиме на житловий масив Придніпровськ та курсуватиме по Набережній Перемоги.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не їздять маршрутки 18 та 134Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршруту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:17
    У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршруту

    У Дніпрі з міркувань безпеки змінить маршрут тролейбус номер 6.

    ЗСУ відбили наступ росіян у трьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ відбили наступ росіян у трьох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 30 жовтня…

    Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:28
    Через ранкову ракетну атаку затримуються потяги до Дніпра

    Вранці 31 жовтня росіяни знову здійснили масовану атаку на Україну.…

    У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа

    У Кам’янському переселенець із Луганської області потрапив під колеса авто.…

    Наверх