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В Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета

Сегодня 14:15
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В Днепре задержан мужчина, который снял на видео сегодняшний прилет по городу.

Новости Днепра про В Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета

Сегодня, 31 октября, около 11 часов дня, на одной из пятиэтажек днепряне заметили подозрительного мужчину. Он пытался снять на камеру объекты критической инфраструктуры. Горожане решили сообщить об этом патрульным, пишет Репортер.

Полицейские действительно увидели 58-летнего мужчину на крыше одной из пятиэтажек. В ходе проверки в его телефоне нашли видео момента сегодняшнего прилета в Днепре. Что делал на крыше и зачем снимал объекты критической инфраструктуры, тот объяснить не мог.

Квартира, возле которой мужчина находился, ему не принадлежит и ее используют как хостел. Задержанного передали сотрудникам СБУ, которые выяснят, мужчина просто любознательный или пытался корректировать ракетный удар по городу.

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