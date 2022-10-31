В Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета

Сегодня, 31 октября, около 11 часов дня, на одной из пятиэтажек днепряне заметили подозрительного мужчину. Он пытался снять на камеру объекты критической инфраструктуры. Горожане решили сообщить об этом патрульным, пишет Репортер.
Полицейские действительно увидели 58-летнего мужчину на крыше одной из пятиэтажек. В ходе проверки в его телефоне нашли видео момента сегодняшнего прилета в Днепре. Что делал на крыше и зачем снимал объекты критической инфраструктуры, тот объяснить не мог.
Квартира, возле которой мужчина находился, ему не принадлежит и ее используют как хостел. Задержанного передали сотрудникам СБУ, которые выяснят, мужчина просто любознательный или пытался корректировать ракетный удар по городу.
Читайте также:
Автор:
Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных…
Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с…
В Днепре снова пустили транспорт по Южному мосту.
Сегодня, 31 октября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.
Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с ракетных обстрелов и объявления о энергетической тревоги для региона. Враг бьет по критической инфраструктуре, поэтому в городе возможны отключения света. В магазинах же найти свечку стало настоящим квестом –в продаже…
Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре снова пустили транспорт по Южному мосту.
Сегодня утром россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар.
В Кривом Роге есть попадание во время массовой утренней атаки.
Сегодня, 31 октября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
В Днепре открыли скважину с водой.
В Днепре существенно упростилось получение нормативной оценки земельного участка — документа, необходимого для аренды его у города.
Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!