У Дніпрі чоловік вночі лякав сусідів бойовими гранатами

Сьогодні вночі на вулиці Будівельників у Чечеловському районі чоловік лякав сусідів гранатами.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.

Під час сварки між сусідами один з чоловіків вирішив дістати бойові гранати.

На місце викликали наряд патрульної поліції.

Ще до приїзду правоохоронців агресор встиг викинути гранати у вікно, але їх потім знайшли.

Неадекватного чоловіка затримали, зараз щодо нього вирішується міра запобіжного заходу.

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