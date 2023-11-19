У Дніпрі чоловік вночі лякав сусідів бойовими гранатами

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.
Під час сварки між сусідами один з чоловіків вирішив дістати бойові гранати.
На місце викликали наряд патрульної поліції.
Ще до приїзду правоохоронців агресор встиг викинути гранати у вікно, але їх потім знайшли.
Неадекватного чоловіка затримали, зараз щодо нього вирішується міра запобіжного заходу.
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