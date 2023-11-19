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В Днепре мужчина ночью пугал соседей боевыми гранатами

Сегодня 12:09
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Сегодня ночью на улице Строителей в Чечеловском районе мужчина пугал соседей гранатами.

Новости Днепра про В Днепре мужчина ночью пугал соседей боевыми гранатами

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Во время ссоры между соседями один из мужчин решил достать боевые гранаты.

На место был вызван наряд патрульной полиции.

Еще до приезда стражей порядка агрессор успел выбросить гранаты в окно, но их потом нашли.

Неадекватного мужчину задержали, сейчас решается мера пресечения.

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