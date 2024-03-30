У Дніпрі чоловік під час застілля вдарив ножем в спину свого сусіда по квартирі

Як повідомили у поліції Дніпра, вбивство сталося 29 березня в одній із квартир Амур-Нижньодніпровського району.
Чоловіки разом орендували квартиру. У той день вони влаштували застілля, під час якого сильно посварилися. Під час суперечки, 23-річний юнак декілька разів ударив ножем у спину свого 37-річного сусіда.
Від отриманих травм чоловік помер на місці. Патрульні поліціянти затримали його на місці події й викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ст. 115 КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.
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