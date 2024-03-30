В Днепре мужчина во время застолья ударил ножом в спину своего соседа по квартире

Житель Днепра убил своего соседа, с которым вместе арендовал квартиру.

Как сообщили в полиции Днепра, убийство произошло 29 марта в одной из квартир Амур-Нижнеднепровского района.

Мужчины вместе арендовали квартиру. В тот день они устроили застолье, во время которого сильно поругались. В ходе спора 23-летний юноша несколько раз ударил ножом в спину своего 37-летнего соседа.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Патрульные полицейские задержали его на месте происшествия и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину арестовали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы.

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