В Днепре мужчина во время застолья ударил ножом в спину своего соседа по квартире

Как сообщили в полиции Днепра, убийство произошло 29 марта в одной из квартир Амур-Нижнеднепровского района.
Мужчины вместе арендовали квартиру. В тот день они устроили застолье, во время которого сильно поругались. В ходе спора 23-летний юноша несколько раз ударил ножом в спину своего 37-летнего соседа.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Патрульные полицейские задержали его на месте происшествия и вызвали следственно-оперативную группу.
Мужчину арестовали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы.
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