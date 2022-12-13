У Дніпрі чоловік кидав тарілки з 7-го поверху, розбив чуже авто та погрожував поліцейським

В Амур-Нижньодніпровському районі стався дивний інцидент.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, на вул. Терещенківській чоловік кидав тарілки з 7-го поверху, у результаті чого було пошкоджено автомобіль Daewoo Sens.

На місце події викликали правоохоронців. У квартирі, звідки “летіли” тарілки, поліцейські виявили господаря та його друга, які випивали.

46-річний власник квартири почав лізти у бійку та погрожувати правоохоронцям розправою. Чоловіка затримали. Його доставили у відділення поліції та склали на нього протокол за ст. 260-263 та ст. 185 КУпАП.

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