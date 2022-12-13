В Днепре мужчина бросал тарелки с 7-го этажа, разбил чужое авто и угрожал полицейским

В Амур-Нижнеднепровском районе произошел странный инцидент.

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», на ул. Терещенковской мужчина бросал тарелки с 7-го этажа, в результате чего был поврежден автомобиль Daewoo Sens.

На место происшествия вызвали правоохранителей. В квартире, откуда “летели” тарелки, полицейские обнаружили хозяина и его друга, которые выпивали.

46-летний владелец квартиры начал провоцировать драку и угрожать правоохранителям расправой. Мужчину задержали. Его доставили в отделение полиции и составили протокол по ст. 260-263 и ст. 185 КУоАП.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: