В Днепре мужчина бросал тарелки с 7-го этажа, разбил чужое авто и угрожал полицейским

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», на ул. Терещенковской мужчина бросал тарелки с 7-го этажа, в результате чего был поврежден автомобиль Daewoo Sens.
На место происшествия вызвали правоохранителей. В квартире, откуда “летели” тарелки, полицейские обнаружили хозяина и его друга, которые выпивали.
46-летний владелец квартиры начал провоцировать драку и угрожать правоохранителям расправой. Мужчину задержали. Его доставили в отделение полиции и составили протокол по ст. 260-263 и ст. 185 КУоАП.
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