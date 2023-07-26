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  • У Дніпрі через 6 років винесли вирок водієві, який насмерть збив пішохода

У Дніпрі через 6 років винесли вирок водієві, який насмерть збив пішохода

Сьогодні 18:10
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Майже шість років тривав суд над водієм, який насмерть збив пішохода.

Новости Днепра про У Дніпрі через 6 років винесли вирок водієві, який насмерть збив пішохода

21 липня винуватцеві ДТП винесли вирок. Про це йдеться в тексті документа, опублікованого на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Смертельна аварія сталася у вересні 2021 року, коли на перехресті вулиць Святогірської та Гречихіна водій на «PEUGEOT» збив пішохода. Постраждалий отримав перелом кісток черепа, пошкодження мозку, розриви внутрішніх органів та численні переломи. На жаль, чоловік помер в кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. 

Судова тяганина тривала понад 6 років. Під час засідання чоловік свою вину визнав та покаявся. Відомо, що підозрюваний хворіє на онкологію, тож йому пом’якшили покарання. 

Обвинуваченого визнали винним та засудили до 4 років в’язниці, проте чоловіка звільнили від покарання, призначивши рік умовно та заборонивши ще протягом року кермувати авто. 

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