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  • В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

Сегодня 18:10
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Почти шесть лет шел суд над водителем, который насмерть сбил пешехода.

Новости Днепра про В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

21 июля виновнику ДТП вынесли приговор. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Единого реестра судебных решений.

Смертельная авария произошла в сентябре 2021 года, когда на перекрестке Святогорской и Гречихина водитель на «PEUGEOT» сбил пешехода. Пострадавший получил перелом костей черепа, повреждение мозга, разрывы внутренних органов и многочисленные переломы. К сожалению, мужчина умер в карете скорой, не доехав в больницу.

Судебная волокита длилась более 6 лет. Во время заседания мужчина свою вину признал и покаялся. Известно, что подозреваемый болеет онкологией, поэтому ему смягчили наказание.

Обвиняемого признали виновным и приговорили к 4 годам тюрьмы, однако мужчину освободили от наказания, назначив год условно и запретив еще в течение года управлять автомобилем.

Новости Днепра про В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

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