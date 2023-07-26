В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

21 июля виновнику ДТП вынесли приговор. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Единого реестра судебных решений.
Смертельная авария произошла в сентябре 2021 года, когда на перекрестке Святогорской и Гречихина водитель на «PEUGEOT» сбил пешехода. Пострадавший получил перелом костей черепа, повреждение мозга, разрывы внутренних органов и многочисленные переломы. К сожалению, мужчина умер в карете скорой, не доехав в больницу.
Судебная волокита длилась более 6 лет. Во время заседания мужчина свою вину признал и покаялся. Известно, что подозреваемый болеет онкологией, поэтому ему смягчили наказание.
Обвиняемого признали виновным и приговорили к 4 годам тюрьмы, однако мужчину освободили от наказания, назначив год условно и запретив еще в течение года управлять автомобилем.
Читайте также:
Автор:
Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа,…
Кто потерял?)
В центре Днепра расцвело подсолнечное поле.
Старинные улицы Днепра хранят не только «официальную» историю города, но…
Пожалуйста, берегите себя!
Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей…
Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.
В Каменском, что на Днепропетровщине, предупредили о стрельбищах
В Новомосковске на Днепропетровщине собирались ремонтировать туалет по завышенной цене.
Кто потерял?)
В Покрове на Днепропетровщине ребенок закрылся в квартире.
В центре Днепра расцвело подсолнечное поле.
Старинные улицы Днепра хранят не только «официальную» историю города, но и его местные легенды. Сказать о том, насколько они правдивы - невозможно, но до сих пор здания, возведенные десятки лет назад хранят эти истории.
В 13.22 в Днепре и области объявили тревогу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!