У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення

11 грудня деякі мешканці Дніпра залишилися без води та опалення.
Без водопостачання через аварійну ситуацію зараз мешканці будинків:
вул. Шевченка, буд. 9
Зазначається, що бригади Дніпроводоканалу вже виконують аварійні ремонтні роботи, воду повинні повернути до кінця дня.
Через чергові відключення електроенергії, у частині міста знову перебої з опаленням. Зокрема, відключено котельню на вулиці Липова. Без тепла поки що 19 будинків:
Як тільки електроенергія з’явиться, котельня знову запуститься.
Також через відсутність електроенергії зупинено 6 будинкових котелень. Проблеми з опаленням можуть бути у мешканців за такими адресами:
Великі районні котельні працюють, аварійні ситуації зараз відсутні.
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