У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення

Деякі мешканці Дніпра тимчасово без опалення та води через знеструмлення котелень.

11 грудня деякі мешканці Дніпра залишилися без води та опалення.

Без водопостачання через аварійну ситуацію зараз мешканці будинків:

вул. Запорізьке шосе, 38;

пров. Джинчарадзе, 4.

вул. Василя Жуковського, буд.4

вул. 8 березня, буд. 9,11,13,15,17,19.

вул. Шевченка, буд. 9

Зазначається, що бригади Дніпроводоканалу вже виконують аварійні ремонтні роботи, воду повинні повернути до кінця дня.

Через чергові відключення електроенергії, у частині міста знову перебої з опаленням. Зокрема, відключено котельню на вулиці Липова. Без тепла поки що 19 будинків:

10 будинків на вул. Липова;

4 будинки по вул. Лісозахисна;

5 будинків на вул. Лісопаркова.

Як тільки електроенергія з’явиться, котельня знову запуститься.

Також через відсутність електроенергії зупинено 6 будинкових котелень. Проблеми з опаленням можуть бути у мешканців за такими адресами:

вул. Козака Мамая;

вул. Киргизька;

вул. Генерала Пушкіна;

вул. Княгині Ольги;

вул. Аграрно;

вул. Молодогвардійська.

Великі районні котельні працюють, аварійні ситуації зараз відсутні.

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