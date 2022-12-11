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У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення

Сьогодні 12:39
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Деякі мешканці Дніпра тимчасово без опалення та води через знеструмлення котелень.

Новости Днепра про У Дніпрі частина міста залишилася без води та опалення

11 грудня деякі мешканці Дніпра залишилися без води та опалення.

Без водопостачання через аварійну ситуацію зараз мешканці будинків:

  • вул. Запорізьке шосе, 38;
  • пров. Джинчарадзе, 4. 
  • вул. Василя Жуковського, буд.4
  • вул. 8 березня, буд. 9,11,13,15,17,19.

  • вул. Шевченка, буд. 9

Зазначається, що бригади Дніпроводоканалу вже виконують аварійні ремонтні роботи, воду повинні повернути до кінця дня.

Через чергові відключення електроенергії, у частині міста знову перебої з опаленням. Зокрема, відключено котельню на вулиці Липова. Без тепла поки що 19 будинків:

  • 10 будинків на вул. Липова;
  • 4 будинки по вул. Лісозахисна;
  • 5 будинків на вул. Лісопаркова.

Як тільки електроенергія з’явиться, котельня знову запуститься.

Також через відсутність електроенергії зупинено 6 будинкових котелень. Проблеми з опаленням можуть бути у мешканців за такими адресами:

  • вул. Козака Мамая;
  • вул. Киргизька;
  • вул. Генерала Пушкіна;
  • вул. Княгині Ольги;
  • вул. Аграрно;
  • вул. Молодогвардійська.

Великі районні котельні працюють, аварійні ситуації зараз відсутні.

Новости Днепра про У Дніпрі частина міста залишилася без води та опаленняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі частина міста залишилася без води та опаленняРусский

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