В Днепре часть города осталась без воды и отопления

11 декабря некоторые жители Днепра остались без воды и отопления.
Без водоснабжения из-за аварийной ситуации сейчас жильцы домов:
Отмечается, что бригады Днепроводоканала уже выполняют аварийные ремонтные работы, воду должны вернуть до конца дня.
Из-за очередных отключений электроэнергии, в части города снова перебои с отоплением. В частности, отключена котельная на улице Липовая. Без тепла пока 19 домов:
Как только электроэнергия появится, котельная снова запустится.
Также из-за отсутствия электроэнергии остановлены 6 домовых котельных. Проблемы с отоплением могут возникать у жителей по следующим адресам:
Большие районные котельные работают, аварийные ситуации сейчас отсутствуют.
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