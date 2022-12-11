В Днепре часть города осталась без воды и отопления

Некоторые жители Днепра временно без отопления и воды из-за обесточивания котельных.

11 декабря некоторые жители Днепра остались без воды и отопления.

Без водоснабжения из-за аварийной ситуации сейчас жильцы домов:

ул. Запорожское шоссе, 38;

пров. Джинчарадзе, 4.

ул. Василия Жуковского, д.4

ул. 8 марта, дом. 9,11,13,15,17,19.

ул. Шевченко, дом. 9

Отмечается, что бригады Днепроводоканала уже выполняют аварийные ремонтные работы, воду должны вернуть до конца дня.

Из-за очередных отключений электроэнергии, в части города снова перебои с отоплением. В частности, отключена котельная на улице Липовая. Без тепла пока 19 домов:

10 домов на ул. Липовая;

4 дома по ул. Лесозащитная;

5 домов на ул. Лесопарковая.

Как только электроэнергия появится, котельная снова запустится.

Также из-за отсутствия электроэнергии остановлены 6 домовых котельных. Проблемы с отоплением могут возникать у жителей по следующим адресам:

ул. Казака Мамая;

ул. Кыргызская;

ул. Генерала Пушкина;

ул. Княгини Ольги;

ул. Аграрно;

ул. Молодогвардейская.

Большие районные котельные работают, аварийные ситуации сейчас отсутствуют.

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