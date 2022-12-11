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В Днепре часть города осталась без воды и отопления

Сегодня 12:39
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Некоторые жители Днепра временно без отопления и воды из-за обесточивания котельных.

Новости Днепра про В Днепре часть города осталась без воды и отопления

11 декабря некоторые жители Днепра остались без воды и отопления.

Без водоснабжения из-за аварийной ситуации сейчас жильцы домов:

  • ул. Запорожское шоссе, 38;
  • пров. Джинчарадзе, 4.
  • ул. Василия Жуковского, д.4
  • ул. 8 марта, дом. 9,11,13,15,17,19.
  • ул. Шевченко, дом. 9

Отмечается, что бригады Днепроводоканала уже выполняют аварийные ремонтные работы, воду должны вернуть до конца дня.

Из-за очередных отключений электроэнергии, в части города снова перебои с отоплением. В частности, отключена котельная на улице Липовая. Без тепла пока 19 домов:

  • 10 домов на ул. Липовая;
  • 4 дома по ул. Лесозащитная;
  • 5 домов на ул. Лесопарковая.

Как только электроэнергия появится, котельная снова запустится.

Также из-за отсутствия электроэнергии остановлены 6 домовых котельных. Проблемы с отоплением могут возникать у жителей по следующим адресам:

  • ул. Казака Мамая;
  • ул. Кыргызская;
  • ул. Генерала Пушкина;
  • ул. Княгини Ольги;
  • ул. Аграрно;
  • ул. Молодогвардейская.

Большие районные котельные работают, аварийные ситуации сейчас отсутствуют.

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