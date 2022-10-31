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  • У Дніпрі біля зупинок почали з’являтися величезні бетонні “коробки”: для чого вони

У Дніпрі біля зупинок почали з’являтися величезні бетонні “коробки”: для чого вони

Сьогодні 15:05
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У Дніпрі поблизу зупинок почали встановлювати величезні бетонні споруди.

Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні

За словами Дніпровської міськради, поблизу зупинок почали встановлювати мобільні укриття. Це бетонні захисні споруди, якими містяни зможуть користуватися під час повітряних тривог.

Через те, що вони розміщуються на землі, а не під нею назвати їх повноцінними сховищами не можна, але це захисне укриття, яке може врятувати від уламків. Зазначається, що подібні мобільні укриття пройшли тест-драйв у військових на передових лініях.

Згодом їх планують зробити більш естетичними, але головна їх функція – захисна. У одному такому укритті може поміститися 28 осіб, для зручності всередині встановлять лавочки, двері та зроблять освітлення. Наразі планують розмістити 28 таких споруд по всьому Дніпру.

Розташують їх біля зупинок з великим пасажиропотоком, щоб люди мали можливість сховатися в них під час тривог.

Раніше такі мобільні укриття встановили в Харкові та в Миколаєві, які потерпають від постійних артобстрілів.

Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні

Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні

Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні

Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні

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Новости Днепра про У Дніпрі біля зупинок почали з'являтися величезні бетонні Українська

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