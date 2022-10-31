В Днепре возле остановок начали появляться огромные бетонные «коробки»: зачем они

В Днепре возле остановок начали устанавливать огромные бетонные сооружения.

По словам Днепровского горсовета, неподалеку от остановок начали устанавливать мобильные укрытия. Это бетонные защитные постройки, которыми горожане смогут пользоваться во время воздушных тревог.

Из-за того, что они размещаются на земле, а не под ней, назвать их полноценными убежищами нельзя, это защитное укрытие, которое может спасти от обломков. Отмечается, что подобные мобильные укрытия прошли тест-драйв военных на передовых линиях.

Впоследствии их планируют сделать более эстетическими, но главная их функция – защитная. В одном таком укрытии может поместиться 28 человек, для удобства внутри установят лавочки, двери и сделают освещение. Сейчас планируется разместить 28 таких сооружений по всему Днепру.

Разместят их у остановок с большим пассажиропотоком, чтобы люди имели возможность спрятаться в них во время тревог.

Ранее такие мобильные укрытия установили в Харькове и Николаеве, которые страдают от постоянных артобстрелов.

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