В Днепре возле остановок начали появляться огромные бетонные «коробки»: зачем они

По словам Днепровского горсовета, неподалеку от остановок начали устанавливать мобильные укрытия. Это бетонные защитные постройки, которыми горожане смогут пользоваться во время воздушных тревог.
Из-за того, что они размещаются на земле, а не под ней, назвать их полноценными убежищами нельзя, это защитное укрытие, которое может спасти от обломков. Отмечается, что подобные мобильные укрытия прошли тест-драйв военных на передовых линиях.
Впоследствии их планируют сделать более эстетическими, но главная их функция – защитная. В одном таком укрытии может поместиться 28 человек, для удобства внутри установят лавочки, двери и сделают освещение. Сейчас планируется разместить 28 таких сооружений по всему Днепру.
Разместят их у остановок с большим пассажиропотоком, чтобы люди имели возможность спрятаться в них во время тревог.
Ранее такие мобильные укрытия установили в Харькове и Николаеве, которые страдают от постоянных артобстрелов.
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