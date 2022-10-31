З картону, картоплі та мила: як зробити свічку своїми руками (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогоднішній ранок у Дніпрі та по всій Україні розпочався з ракетних обстрілів та оголошення про енергетичну тривогу для регіону. Ворог б'є по критичній інфраструктурі, тому в місті можливі відключення світла. У магазинах знайти свічку стало справжнім квестом - у продажу залишилися тільки ароматичні і дорогі «вогники». Журналісти dnepr.info зібрали кілька порад, як зробити свічку з підручних матеріалів, швидко та не дорого.

У бляшанці

Для свічки нам знадобиться бляшанка з-під пива або напою, вата та соняшникова олія. Перше – у банки потрібно обрізати денце, але при цьому залишити бляшаний «язичок». Його слід згорнути та у вигині закріпити шматочок вати. Це буде наш ґніт. Наливши в банку масло потрібно трохи просочити їм вату, потім віджати ґніт і підпалити. Свічка готова.

Як альтернатива банки підійде навіть тарілка або будь-яка керамічна ємність. Головне в такому випадку поставити вату-фітіль вертикально.

З мила

На великій тертці потрібно натерти шматок мила і розплавити стружку в теплій воді, а потім – додайте туди велику кількість укусу і дайте охолонути.

Згодом ви побачите, як на поверхні з’явиться скоринка. Це жирні кислоти з мила.

Їх потрібно зібрати, розтопити та залити у форму та вставити гніт. Потім почекати, поки свічка застигне і дістати з форми. Як гніт підійде товста нитка, просочена маслом або дерев’яна зубочистка, також «вимочена» в маслі.

З овочів

Також можна зробити свічку із картоплі. Для цього потрібно взяти бульбу потрібного розміру зробити у ній виріз з невеличким поглибленням, начебто збираєтеся її начиняти чимось і встромити в середину кілька сірників – це замінить гніт, а поглиблення залити олією. Цікаво, що потужність полум’я можна регулювати – сила світла залежить від кількості сірників.

Окопна свічка

Для того, щоб зробити такий вид свічки, знадобиться будь-яка металева консервна банка, картон і гофрокартон, а також парафін. Смужки з гофрокартону потрібно скрутити в рулетик так, щоб він повністю заповнив бляшанку. Зі звичайного картону потрібно вирізати смужку і вставити її в гофровану «скручування» – це буде гніт. Довжина його залежить від висоти свічки. Над банкою він повинен височіти десь на 1,5 см. Після цього парафін потрібно натерти на тертці, розтопити на водяній бані та залити в банку з картоном, заповнивши її до краю картонного наповнювача.

Через 2 години свічка буде готова. Термін її служби – 8 годин.

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