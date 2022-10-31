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Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

Сьогодні 13:10
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Сьогодні, 31 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Спогадів, 2 припинено водопостачання вул. Пристань.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Запорізьке шосе, 38. Тому без води сьогодні мешканці вул. Запорізьке шосе, 38 та пров. Джинчарадзе, 4.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області вводять екстрені відключення світла

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адресиУкраїнська

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