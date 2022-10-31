Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Спогадів, 2 припинено водопостачання вул. Пристань.
Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Запорізьке шосе, 38. Тому без води сьогодні мешканці вул. Запорізьке шосе, 38 та пров. Джинчарадзе, 4.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області вводять екстрені відключення світла.
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