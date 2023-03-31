У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції
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Сегодня 19:04

Сьогодні, 31 березня, на Набережній Перемоги біля будинку №124 знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережі.

Дніпряни відразу викликали на місце події правоохоронців.

Як нам повідомили у поліції, попередня кваліфікація – самогубство.

Усі обставини встановлюються.

Фото 18+.

Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліціїРусский

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