Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережі.
Дніпряни відразу викликали на місце події правоохоронців.
Як нам повідомили у поліції, попередня кваліфікація – самогубство.
Усі обставини встановлюються.
Фото 18+.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції.
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