В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные жители в соцсети.
Днепряне сразу вызвали на место происшествия правоохранителей.
Как нам сообщили в полиции, предварительная квалификация – самоубийство.
Все детали устанавливаются.
Фото 18+.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9 этажа: комментарий полиции.
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