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В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Сегодня 19:04
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Сегодня, 31 марта, на Набережной Победы возле дома №124 обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Днепряне сразу вызвали на место происшествия правоохранителей.

Как нам сообщили в полиции, предварительная квалификация – самоубийство.

Все детали устанавливаются.

Фото 18+.

Новости Днепра про В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9 этажа: комментарий полиции.

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