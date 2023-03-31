В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9 этажа: комментарий полиции.

Как нам сообщили в полиции, предварительная квалификация – самоубийство.

Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Сегодня, 31 марта, на Набережной Победы возле дома №124 обнаружили тело мужчины.

С завтрашнего дня все рецептурные лекарства в Украине можно будет…

Недавно в Днепре 33-летняя женщина ограбила 79-летнюю бабушку.

Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные…

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